Aide alimentaire à Linguère : « Il est prématuré de parler de famine au Sénégal » (ministre)

Mansour Faye distribue des Kits Alimentaires à Linguère

Le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye, a procédé, hier à Linguère, au lancement de la distribution de l'aide alimentaire d’urgence dans la région de Louga. Au total, 49 551 ménages ont été ciblés dans la région pour bénéficier de cette aide alimentaire que le gouvernement a mise à la disposition des populations les plus défavorisées.





Le département de Linguère a ciblé 15 773 ménages dont 806 au niveau de la commune qui vont recevoir chacun un kit de 100 kg de riz, 10 kg de sucre, 10 kg de pâte alimentaire, 10 litres d'huile et un paquet de 18 morceaux de savon. Selon le ministre, tous les kits sont disponibles sur toute l'étendue de la région et dès ce lundi (hier) la distribution devrait pouvoir commencer. Mansour Faye d'indiquer que ce plan de riposte mis en place par le gouvernement règle en grande partie la question de l'insécurité alimentaire.









« Linguère fait partie des 26 départements qui subissent l'insécurité alimentaire », a reconnu le ministre qui a aussi précisé que pour le moment, on ne peut pas parler de famine au Sénégal. « Chaque mois on consomme 100 mille tonnes de riz au Sénégal et il y a suffisamment de stocks de vivres dans le marché ».





Mansour Faye, enfin, de saluer la disponibilité des communes à accompagner le gouvernement dans l'effort de guerre contre cette pandémie de Covid-19 et la mobilisation de l'administration territoriale pour le ciblage des personnes vulnérables.