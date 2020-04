Aide Alimentaire : Les cadres républicains dénoncent "une cabale contre Mansour Faye"

Le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale, et territoriale peut compter sur les cadres républicains, devant les accusations de gestion opaque relative à l’achat et au transport des denrées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.







En effet, la Convergence des Cadres républicains de Saint Louis (CCR) s’est fendue d’un communiqué pour se dresser en bouclier du maire de Saint-Louis, Mansour Faye.





« Dans son Message à la nation du 03 avril 2020, le chef de l’Etat, son Excellence, le président Macky Sall a pris d’importantes mesures liées à la lutte contre la pandémie du Coronavirus dans notre pays pour soutenir les couches les plus vulnérables touchées par les effets de la pandémie. Dans sa mise en œuvre, le Ministre Mansour Faye, chargé du Développement Communautaire, de l’Equité Sociale et Territoriale, s’est engagé avec dévouement et célérité pour la mise à disposition rapide de vivres et de produits au profit des populations démunies », lit-on dans le communiqué de la CCR de Saint-Louis.





« Mais hélas, nous constatons avec beaucoup de regrets, depuis quelques jours, des attaques de personnes malintentionnées envers lui. Ces attaques sans fondements logiques, soutenues par des propos mensongers et cousues de méchancetés et de calomnies déguisées sont sujets à palabres stériles pendant que l’épidémie du coronavirus est en phase de gagner du terrain », regrettent les cadres républicains.





Ainsi, ils condamnent avec « cette cabale » contre Mansour Faye. Et appellent les citoyens à la raison pour affronter cette menace commune dans la plus grande solidarité et à l’union des cœurs.









Non sans Rappeler à « ces personnes tapies dans l’ombre, animées d’une volonté délibérée de nuire, d’un esprit revanchard tout azimut, que leurs manœuvres ne passeront pas. »