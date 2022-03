Aïssata Tall Sall sur ses ambitions présidentielles : “Quand Macky Sall partira…”

Aissata Tall Sall et ses ambitions presidentielles

Aissata Tall Sall a toujours déclaré qu’une de ses ambitions est devenir la première femme politique à présider aux destinées du Sénégal. Cette ambition est-elle toujours d’actualité ? “Quand Macky Sall partira et quand ce sera, pour lui, le moment de partir, et sur le plan politique et sur le plan constitutionnel et légal, à ce moment-là, je verrai”, a-t-elle rétorqué à nos confrères de Jeune Afrique.