Aissatou Diop Fall se déchaine sur Bamba Fall : « Il ne calcule que sa poche »

La journaliste Aissatou Diop Fall est décidemment contrariée par l’acte de Bamba Fall. Selon cette dernière, l’acte posé par le maire réélu de la Médina « est dépourvu de toute élégance et de classe ». Allant plus loin, Aissatou Diop Fall va jusqu’à remercier le Président Macky Sall « d’avoir montré le vrai visage » du maire de la Médina.



« La parole de Bamba Fall n’a pas de valeur », poursuit A.D.F qui considère que la transhumance de l’ancien poulain de Khalifa Sall ne surprend guère. « Il a habitué les Sénégalais à un discours toujours ambiguë, jamais clair et a toujours lancé un appel du pied au Président Macky » renseigne la journaliste devenue analyste politique. Toujours dans son analyse, ADF soutient que « Bamba Fall ne calcule que sa poche et non l’intérêt de la Médina ».



Terminant, la journaliste a fait savoir à Bougane Gueye Dany « qu’il était un nain politique, raison pour laquelle il s’est fait avoir ».