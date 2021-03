Alerte «Illa Tribunal» - Acte 4 : Des avocats de Sonko en route pour l’assister à la Section des recherches

Quatre Avocats assistent Sonko à la SR

Après l’arrestation du leader de Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonko, par un officier de la gendarmerie nationale sur ordre du procureur, pour «trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée», Me Khoureyssi Ba, un des avocats de Sonko, informe que son client a été embarqué de «force» dans un pick-up et conduit à la Section des recherches de Colobane.





«En cortège avec Me Bamba Cissé, Me Demba Ciré Bathily et Me Joseph Etienne Dione qui venaient juste d'arriver sur place pour aider à décanter la situation, nous sommes bloqués sur la place de la stèle Mermoz par les gendarmes», renseigne l’avocat dans une alerte parvenue à Seneweb.