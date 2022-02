Alexandre Ngom, maire réélu de Thiomby : " Nous avons fait le meilleur score de la Région de Kaolack et l’un des meilleurs au niveau des 557 communes "

Alexandre Ngom, Maire Réélu de Thiomby

Réélu avec 68,52? des voix, le mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar et maire de Thiomby estime que le score réalisé à Thiomby par la coalition Bby est l'un des meilleurs dans la région de Kaolack. Dans une note reçue, Alexandre Ngom salue l'engagement des siens qui a permis d'atteindre ce résultat.





"Je voudrais remercier vivement toute la population de la Commune de Thiomby : les femmes, les groupements professionnels et les associations, les ressortissants et plus particulièrement les enseignants et les jeunes pour leur mobilisation et engagement sans faille avant et durant toute la campagne électorale du 14 au 21 janvier 2022" a souligné le maire.





A l'en croire, " Cette mobilisation et cet engagement de tous et de chacun ont permis ma réélection comme Maire de Thiomby lors des élections locales du 23 janvier 2022, avec un score de 68,52%, meilleur score de la Région de Kaolack et l’un des meilleurs scores au niveau des 557 communes du Sénégal".