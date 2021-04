Alimentation en eau potable : KMS3 en service au mois de mai (Macky)

La troisième usine de traitement d'eau de Keur Momar Sarr (KMS3) va produire de l'eau potable au mois de mai 2021 pour l'alimentation des populations. L'annonce a été faite par le président de la République, Macky Sall, en marge de son message à la Nation de ce samedi 3 avril.





"Je suis également heureux de vous annoncer que la 3e usine d'eau de Keur Momar Sarr sera mise en service en mai prochain", a-t-il annoncé.





Selon lui, cet ouvrage de grande envergure, doté d'une conduite d'eau de 216 km et d'une capacité de 100 000 m3 par jour, pour sa première phase, sur 200 000 m3 au total, contribuera à "améliorer de façon substantielle la fourniture en eau pour Dakar, Thiès et d'autres localités".