[1 jour, 1 ministre] Aliou Sall : La caution diaspora du gouvernement

Dans sa composition du gouvernement, le premier ministre Ousmane Sonko semble récompenser les plus dévoués dans la lutte pour l’accession au pouvoir du candidat de la coalition Diomaye Président. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall en est le parfait exemple. Cet ingénieur informaticien, reconnu sur les plateaux télévisés des médias internationaux a défendu pendant plusieurs années, le « projet » au sein de la diaspora sénégalaise notamment en France. Seneweb revient sur son parcours.



Le remplaçant de Me Moussa Bocar Thiam possède un parcours académique et professionnel marquant. Alioune Sall, ingénieur informaticien de formation est un diplômé de l’école supérieure d’ingénieurs Léonard De Vinci de France. Fervent défenseur du projet Pastef en France, son engagement lui a valu un siège à l’assemblée nationale. En effet, le nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a été tête de liste l’inter-coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi/Wallu Sénégal pour la circonscription de l’Europe du Nord, de l’Ouest, et du Centre (ENOC) et a gagné sa place. Le député de la diaspora sénégalaise et coordinateur de Pastef France depuis 2016 a grandement contribué à la rapide évolution du parti Pastef dans la diaspora et occupe depuis plusieurs années une place prépondérante dans les médias internationaux.



De retour au Sénégal en 2022, Alioune Sall disait que, cette législature représente « un tournant capital, qui me permettra de mettre en pratique mes principes et idéaux pour respecter le choix du peuple sénégalais en étant leur représentant au sein de l’hémicycle ». Le député de cette 14ème législature justifie ainsi son engagement politique par une volonté de promouvoir des idéaux tels que la justice sociale, l’égalité, la liberté et une coopération gagnant-gagnant entre les puissances occidentales et le Sénégal.





Le spécialiste en mise en réseau de systèmes informatiques et télécommunications a aussi son diplôme universitaire de technologie (DUT) en Génie des télécommunications et Réseaux au département Réseaux et Télécommunications de l’institut universitaire de technologie de Villetaneuse en France.





Sa carrière à la SFR





Le ministre de la Communication est un ancien cadre de la société française du radiotéléphone (SFR), un opérateur de télécommunication français. En effet, M. Sall a occupé plusieurs postes au sein de la SFR. Selon les informations obtenues par SocialNetLink, il a évolué d’architecte technique à Ingénieur support pour les Grands Comptes de niveau 2/3, avant d’accéder au poste de Chef de projet senior en charge du déploiement et de l’aménagement des Réseaux ainsi que des Plateformes de services.