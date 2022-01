[Vidéo] Aliou Sall : « Nous demandons à tous ceux qui ont voté de regagner leur domicile pour éviter les attroupements »

Le maire sortant de Guédiawaye, Aliou Sall a voté très tôt ce matin. D’ailleurs il fait partie des premiers électeurs à avoir effectué leur devoir citoyen ce dimanche, 23 janvier 2022. A sa sortie, il s’est réjoui du bon déroulement du scrutin et invite les sénégalais à éviter les attroupements afin de prévenir la violence.



« Nous demandons à tous ceux qui ont voté de regagner leur domicile pour éviter les attroupements », a demandé le maire sortant de Guédiawaye.



Pour rappel, la campagne électorale a été émaillée de violence. A Guédiawaye, des heurts ont d’ailleurs été notés entre les partisans de Aliou Sall et ceux de son adversaire et tête de liste de la coalition Yewwi Askan wi, Ahmet Aïdara.