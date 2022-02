Aliou Sall parle de sa défaite à Guédiawaye et promet un retour au premier plan

Défait par la déferlante Yewwi à la Ville de Guédiawaye, Aliou Sall a rompu le silence hier. Et, c’est pour analyser les résultats du 23 janvier dernier.



«Durant 7 bonnes années, la population nous a accompagnés dans le travail. Pour les ambitions qu’on avait au début, la plupart ont été réalisées. Nous avons tout fait pour les élections. Tout ce qui nous a semblé juste et qui pouvait nous amener à gagner, nous l’avions fait. Mais, l’homme propose, Dieu dispose. Et nous souhaitons très bon succès à nos successeurs», a-t-il déclaré.



D'après Le Quotidien, le frangin du chef de l’État ne compte pas baisser les bras. D’ailleurs, Aliou Sall compte surfer sur ses réalisations pour un retour au premier plan. Il vise les prochaines Législatives fixées au 31 juillet 2022.



«Le combat se poursuit et il faut qu’on se donne la main. Nous sommes allés aux élections et on a été battus. C’est normal parce que nous sommes en démocratie», a souligné Aliou Sall qui recevait ses partisans chez lui.