Aliou Sow dézingue Ousmane Sonko : « Allah n’aime pas le mensonge… »

Aliou Sow apporte la réplique à Ousmane Sonko

Le leader du parti MPD/Liggeey n’a visiblement pas apprécié les accusations portées par le leader de Pastef à propos des autres coalitions en lice pour les législatives. Dans un post sur Facebook, Aliou Sow a apporté une virulente « précision » qui commence par un rappel : “Allah n’aime pas le mensonge”. Le professeur d’université précise que son parti « n'est pas du tout concerné par ces accusations fallacieuses qui relèvent d'une stratégie de manipulation honteuse et de généralisation caricaturale ».





Prenant la défense de son parti et non pas de la coalition à laquelle il appartient, l’ancien ministre rappelle le mode de fonctionnement de son organisation. « Nos équipes ont collecté suffisamment de parrainages traités pendant des semaines par un groupe de volontaires travaillant jour et nuit avec méthode, organisation et rigueur. Nous finançons nos activités par nos cotisations, mes contributions financières et celles de mes amis et toutes les informations sont rendues publiques et publiées dans nos états financiers annuels déposés au Ministère de l'Intérieur. » Pour les élections locales et législatives, poursuit-il, « nous n'avons jamais reçu un seul centime de Macky Sall, ni directement ni indirectement, encore moins de parrainages ». Aliou Sow affirme n’être ni de près ni de loin lié à des « deals ».