Aliou Sow: « Macky Sall et moi, c’est fini »

« Macky Sall et moi, c'est fini » a déclaré l’ancien ministre Aliou Sow dans un entretien avec L'Observateur dans sa livraison de ce samedi. Le président du mouvement des patriotes pour le développement (Mpd/Liggeey) soutient avoir « cessé tout contact avec lui ». Et ce, « depuis ses atermoiements autour d'un troisième mandat et ses nombreuses tentatives de faire naître au Sénégal un Empereur par la révision de notre Constitution et d'autres textes législatifs et réglementaires ».

Revenant sur son soutien à conjuguer maintenant au passé, il précise: « je l'ai juste soutenu pour une élection à laquelle je n'ai pu prendre part, avec une préférence sur lui qui cherchait un dernier mandat face à ses adversaires ».

« Je le connaissais mieux et j'avais de meilleurs rapports avec lui. Nous avions échangé à plusieurs reprises sous diverses formes. Et j'ai cru en sa sincérité et en sa détermination à faire de son dernier mandat un travail acharné et bien fait, de consolidation des acquis et de rectifications des erreurs et errements », rembobine-t-il.





D’après le Haut Conseiller des collectivités territoriales, leur relation a pris un coup de froid depuis qu’il a pris ses distances. Toutefois, « en bon Sénégalais aussi, nos relations sont celles d'un petit frère et son aîné. Ça s'arrête là. », souligne-t-il.





« J'ai cessé tout contact avec lui. Avant nos relations étaient régulières sur des questions d'intérêt national, maintenant mes idées sont au service du peuple directement sans détour», martèle Aliou Sow.