[Vidéo] Alioune Ndoye : ‘’La mission première de l’État, c’est d’assurer la stabilité, et le Sénégal n’est pas carent’’

Campagne d'Alioune Ndoye à Dieuppeul-Derkle avec Birane Ngom et Sadikh Beye

La tête liste du département de Dakar de Benno Bokk Yaakaar, Aliou Ndoye, qui présidait, hier, un meeting dans la commune de Dieuppeul-Derklé, est revenu sur les manifestations de l’opposition non autorisées qui sont souvent source de tension à Dakar.





Selon le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime, l’État du Sénégal a le devoir et les moyens d’assurer la paix et la sécurité du pays.





‘’La première mission de l’État, c’est d’assurer la stabilité sociale de ce pays, et l’État du Sénégal n’est pas carent. Il n’est pas faible. Nous avons simplement un président qui ne veut que du bien pour sa population ; il ne veut pas la faire du mal. Mais quand il parle, il faut savoir l’écouter. Quand il a dit à ces gens d’arrêter ces histoires et qu’ils ont refusé, ils ont fini sur les terrasses’’, raille Alioune Ndoye.





Ce dernier d’ajouter : ‘’Mais nous, on ne lâche pas nos anciens amis. Peut-être un jour, ils vont changer de comportement pour revenir dans le droit chemin. Parce que toute personne honnête sait qu’on est en train de construire ce pays. Tout ce qu’il y a de bon dans la capitale, depuis 2012, c’est Macky Sall qui l’a fait.’’