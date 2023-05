Alioune Sarr (CAP 2024) / Khalifa Sall ( Taxawu Senegal): les deux visage du renouveau de la sociale démocratie au Sénégal

Alioune Sarr, candidat investi de la Convergence pour une Alternative Progressiste à la présidentielle de 2024 et Khalifa Sall, ancien Maire de Dakar et candidat de Taxawu Sénégal symbolisent incontestablement le renouveau de la sociale démocratie sénégalaise.





Alioune Sarr, la conviction en bandoulière : " un président, 2 mandats de 5 ans. C'est ma conviction d'hier. Ma conviction d'aujourd'hui. Ma conviction de demain. "





Le premier, Alioune Sarr candidat de la CAP2024 semble avoir payé de son poste au gouvernement sa farouche opposition à une troisième candidature de Macky. D'ailleurs dans une sortie récente, l'ancien ministre du commerce et Ministre du tourisme déclarait: "nous nous sommes très tôt engagés dans l'Afp en faveur de la limitation à deux des mandats du président de la République. C'est pourquoi nous avions voté en faveur de la constitution de 2001.C' est aussi la raison pour laquelle nous nous sommes engagés avec d'autres forces à travers le M23 pour dire non à une troisième candidature de Wade. C'est le sens de cette lutte, qui est également à la base du renforcement du principe de la limitation des mandats dans le référendum de 2016. C'est une question de conviction. Un président, 2 mandats de 5 ans. Voilà notre conviction d'hier. C'est notre conviction d'aujourd'hui et celle de demain."





De plus, la CAP2024 propose un programme de gouvernance politique, économique et sociale porté par les conclusions des Assises Nationales et des travaux de la commission nationale de réforme des institutions adossé aux idéaux et valeurs de la sociale démocratie, du Progrès, de la justice sociale et de solidarité.





KHALIFA, LE TÉMÉRAIRE







Khalifa Sall, lui aussi, un ancien du parti socialiste, leaders de Taxawu Sénégal, qui trône sur Dakar depuis plus d'une décennie symbolise également ce nouvel élan du socialisme et du Progrès au Sénégal. Il a su faire face aux velléités boulimiques de l'Apr, qui avait l'appui de l'appareil du parti socialiste pour le détrôner de son fauteuil de maire de Dakar. Malgré des ennuis judiciaires, il a su conserver sa mainmise sur la capitale et affirmer son leadership dans le paysage politique national.





Alioune Sarr et Khalifa Sall, deux profils qui aujourd’hui incarnent valablement l'avenir de la sociale démocratie au Sénégal, en ce qu'ils offrent à la grande famille politique de la gauche, l'opportunité de marquer de son empreinte le destin politique du pays qui sera engendré par la présidentielle de 2024.







Le Ps, l'Afp en passant par la Ld, le Pit, Aj entre autres sont en face de leur responsabilités, entre l'affirmation de leur principes et convictions et le renoncement qui donnerait raison à ceux la qui soupçonnent une volonté de compromission de ces partis face à l'ambition prêtée au Président Macky Sall de vouloir briguer un troisième mandat.