Alioune Sarr veut créer le Conseil consultatif des Sénégalais de l'extérieur

De Paris, où il dit avoir rencontré, dans le 18ème arrondissement, la restauratrice Ndèye Coumba qui lui a manifesté sa colère d’avoir l’impression d’« être abandonnée par son pays ». À Bruxelles la famille Dia, importateur vers la Belgique et exportateur vers le Sénégal, lui a fait part des « énormes difficultés rencontrées au Port de Dakar ». Ou encore à Creil, où M. Ndiaye, chef d’entreprise, brillant informaticien à la SNCF, qui était rentré au Sénégal est retourné en France, en raison, dit-il, des « lourdeurs bureaucratiques dans notre pays”. Face à ces préoccupations, le candidat de la Coalition Alioune Président en 2024 (CAP-2024) à l’élection Présidentielle du 25 février 2024, Alioune Sarr, investi, ce week-end, à Thiès, a promis : « si je suis élu Président de la République en février 2024, j’engage immédiatement une digitalisation intégrale de toute l’administration Sénégalaise, centrale et décentralisée, pour éliminer les goulots d'étranglement et permettre à tous ces talents de s’exprimer pour le bien être de nos populations ».





Aussi, au regard du « rôle éminemment important que joue la Diaspora de notre pays », Alioune Sarr propose « la création du Conseil consultatif des Sénégalais de l'extérieur ». « Les fils du Sénégal d’ici et d’ailleurs, en synergie participeront à la conception et à la mise en œuvre par le gouvernement de toutes les politiques touchant la vie de nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays », indique-t-il.