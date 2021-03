Alioune Tine à Macky Sall : "Ce sont ces genres de choses qui engendrent des guerres civiles»

La situation dégénère dans tout le pays, avec des manifestants et une répression violente qui a déjà fait un mort et plusieurs blessés (à Bignona) des arrestations et plusieurs casses dans plusieurs parties du pays. Face à cette escalade de la violence aux conséquences néfastes pour la cohésion nationale, Alioune Tine lance un appel à Macky Sall.





Cette situation est très grave, mais elle peut être sauvée. Je lance un appel au président Macky Sall pour qu'il fasse preuve de courage politique, afin de décrisper cette situation. Il n’y a aucune honte à le faire. La première chose à faire, c’est de libérer immédiatement Ousmane Sonko et enterrer ces procédures judiciaires qui sont la cause de toute cette situation déplorable. Ce sont ces genres de choses qui engendrent des guerres civiles», lance-t-il au président Macky Sall.