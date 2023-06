Alioune Tine invite Macky Sall à s’adresser à la Nation et à dialoguer avec Ousmane Sonko

Alioune Tine, fondateur du Think Tank Afrikajom Center, a invité le “Président de la République Macky Sall, Gardien de la Constitution à s’adresser d'urgence à la Nation pour proclamer solennellement un discours qui apaise, qui réconcilie et restaure la confiance avec tout le peuple sénégalais”.







"Le Président Macky Sall doit user de son autorité et de son leadership pour faire œuvre de clémence en libérant tous les détenus politiques., conseille-t-il. Le Président de la République doit se faire violence pour engager des consultations politiques avec tous les leaders politiques de l’opposition, y compris Ousmane Sonko, et la société civile comme lors de la covid-19”.









Au regard de la gravité de la situation du pays et des risques de basculement du pays dans l’incertitude, le fondateur de Afrikajom invite à trouver d'urgence des solutions appropriées pour un retour rapide à la paix, au calme et à la sérénité.









“Ces consultations politiques devraient permettre rapidement, si les bonnes décisions sont prises par le Président de la République de créer toutes les conditions de succès d’un dialogue national inclusif qui réunirait toutes les composantes de la société politique et de la société civile du pays et favoriserait toutes les conditions pour diagnostiquer collectivement et trouver ensemble les remèdes appropriés", souligne-t-il.