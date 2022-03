Alioune Tine : « L’éligibilité de Khalifa Sall et de Karim Wade doit être résolue de façon définitive »

Alioune Tine sur l'Eligibilité de Karim Wade et Khalifa Sall

Le leader du parti Pastef/les-patriotes Ousmane Sonko, face à la presse hier, a déclaré que la candidature de Khalifa Sall aux élections législatives était non négociable. En effet, l’ex maire de Dakar ne dispose toujours pas de ses droits civiques qui peuvent lui permettre de se présenter à une élection. Et selon le Secrétaire général de AfricaJom Center, cette éligibilité « doit et être résolue de façon définitive ». Alioune Tine considère que cela rentrerai dans le cadre « d’apaiser le champ politique ».





Dans un poste sur Twitter, le droit-de-l’hommiste explique que « le problème de notre système c’est la tension justice contre légitimité politique. Et ça concerne toujours des opposants ».