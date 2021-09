Alioune Tine : “L’affaire des passeports diplomatiques est tellement grave pour l’image du Parlement”

Le fondateur d’Afrikajom center, a réagi sur l’affaire des passeports diplomatiques dont des députés de Benno Bokk Yakar ont été cités. A en croire Alioune Tine, “cette affaire est tellement grave pour l’image du Parlement et de l’homme politique sénégalais…”





“L’affaire des passeports diplomatiques est tellement grave pour l’image du Parlement et de l’homme politique sénégalais que ça appelle une démission des députés concernés et une forte réprobation du PR et du Président du Parlement. Surtout après l’affaire de la fausse monnaie“, a écrit Alioune Tine.