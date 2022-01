Alioune Tine : “Le Ter, son grand péché, c’est le coût et les problèmes de transparence”

Alioune Tine, Fondateur d'AfrikaJom sur le Ter

Le débat sur le coût du Train express régional continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Mis en circulation, lundi 27 décembre 2021, par le président de la République, beaucoup de Sénégalais s’interrogent sur le coût exact du TER. Et pour Alioune Tine, son grand péché c’est le coût et les problèmes de transparence qui font débat.