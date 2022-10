Alioune Tine : "Je suis gêné de devoir encore parler du troisième mandat"

Alioune Tine sur le 3eme Mandat

«On a combattu Wade avec nos slogans. Si on doit revenir pour lutter à nouveau contre un troisième mandat ce sera un grand recul», selon Alioune Tine.





Face à la presse, dans le cadre du lancement d'une plateforme contre le troisième mandat, il se dit gêné de revenir avec les mêmes jeunes pour demander à Macky de dégager de la même manière qu'ils l'avaient fait à Wade.





Selon lui, le Sénégal doit éviter cette situation dans une période où il a du pétrole et du gaz, des combustibles très sensible qui n'aiment pas le feu.





"Si on se réfère aux crises qui nous entourent, nous devons comprendre que la paix qui doit émaner du respect de la parole donnée du chef de l'État est meilleure que le troisième mandat. Il ne faut pas qu'on se leurre, le Sénégal n'est pas immunisé. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons pris les devants", dit-il. Et d'ajouter : «Un bon dirigeant est celui qui laisse un héritage digne de ce non à son peuple. Nous avons besoin de stabilité. »