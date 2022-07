Alioune Tine raconte les dessous du report de la manif de YAW

Alioune Tine revient sur sa médiation entre Yewwi et BBY

Le président d’Afrikajomcenter, Alioune Tine, est plus que soulagé de l'issue heureuse de sa médiation entre la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi et la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar. Invité de l’émission Jury du Dimanche sur Iradio, Alioune Tine explique les raisons du report de la manif du 29 juin de l’opposition mais également la concession faite par Yewwi, d’aller en élection avec une liste de suppléants.





« Je pense que, c’est une concession de taille pour Yewwi d’aller à ses élections avec une liste de suppléants », a relevé l’ancien coordonnateur de la Raddho





Poursuivant, Alioune Tine raconte les conditions de cette médiation : « Nous avons fait la médiation, mais il faut prendre en compte la clameur globale. Il y a eu des intellectuels et des universitaires qui ont réagi. La presse est intervenue. Pareil pour le mouvement And Samm Jikko Yi. Beaucoup de segments de la société sont intervenus. Mais il me semble qu’il y a eu une responsabilité imminente des autorités publiques qui ont, quand même, envoyé un message en libérant les députés et les militants arrêtés le 17 juin. Cela a été un message fort pour dire que nous avons fait un pas ».