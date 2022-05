Alioune Tine sur la visite d’Antonio Guterres : « Macky Sall doit demander la levée des sanctions contre la Russie »

Alioune Tine sur la visite d'Antonio Guteress à Dakar

La visite du Secrétaire Général de L’Onu, Antonio Guterres au Sénégal, ce samedi a été l’occasion pour le président fondateur d’Africajom Center, Alioune Tine de revenir sur les sujets brûlants du moment. La question Malienne, la guerre Russo-Ukrainienne, le vote neutre du Sénégal à l’Onu, semble être les questions auxquelles, le président Macky Sall, président en exercice de l’Union Africaine pourrait discuter avec son hôte Antonio Guterres durant son séjour de quelques heures et qui prend fin, ce dimanche 1 Mai 2022.





« Cette première visite au Sénégal peut aisément s’expliquer à l’heure actuelle car le monde est en train de changer avec ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe au Mali. Ce n’est pas d’ailleurs par hasard qu’il faut faire ce parallélisme. Aujourd’hui, c’est le président de la République qui incarne le leadership du continent africain en tant que président de l’Union Africaine de plus, c’est un président qui est voisin du Mali. Les nations Unies ont des problèmes autant au Mali qu'en Russie. Quand la résolution des Nations Unies a demandé l’enquête sur ce qui s’est passé à Mara, au Mali dans la région du Centre, il ya eu la Russie et la Chine qui ont opposé leur véto et récemment également quand on a demandé la prolongation de la mission des Nations Unies en Libye, je pense que la Russie a présenté son véto, donc de plus en plus les Nations Unies commencent à avoir des problèmes par rapport à la situation qui change extrêmement vite et qui a un impact sur l’autorité politique et morale de l’Onu »,explique Alioune Tine , sur les ondes de la Radio Sénégal Internationale.





Sur ce point de vue, M Tine parle d’une visite "importante".« C’est une visite qui est extrêmement opportune (…). C’est bien qu’effectivement, qu’il y ait des échanges par rapport au Mali où il ya des difficultés et par rapport à l’Ukraine où il ya des difficultés. C’est un monde incertain si vous voulez qui se manifeste à l’horizon et il est bon d’y réfléchir, d’en discuter et puis peut-être de trouver des réponses »,soutient-il.





La neutralité du Sénégal sur la crise Russo-Ukrainienne





De l’avis du président du Think Tank Africajom center, le Sénégal a bien fait de s’abstenir lors du vote des Nations Unies sur la guerre en Ukraine. « Je pense que c’est une attitude sage, raisonnable, observe-t-il. Ne pas s’impliquer, ni d’un côté, ni de l’autre surtout pour la diplomatie sénégalaise dont le leadership est reconnu. Ca a été évoqué dans tous les journaux, dans le dernier numéro du Monde diplomatique, d’ailleurs le vote du Sénégal comme un vote neutre, comme celui du Brésil, ont été soulignés, ce qui veut dire que nous avons quand même une diplomatie qui marche ».





Poursuivant sa réflexion, Alioune Tine pense que le président de la République peut aller beaucoup plus loin. « C’est-à-dire aujourd’hui par rapport à ce qui se passe en Ukraine, que l’Afrique demande l’arrêt des hostilités et négocie l’arrêt des hostilités, serait une excellente chose. De la même manière demander aussi la levée des sanctions qui ont quand même un impact totalement catastrophique en Afrique avec la famine. Je pense que demander aux Européens d’avoir un peu de bon sens dans la manière de prendre des sanctions contre la Russie. C’est important qu’on parle des sanctions qui ont des effets catastrophiques en Afrique, avec la famine, avec des problèmes énergétiques que nous allons avoir », renchérit M Tine au micro de nos confrères de la Rsi.