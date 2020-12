Alliance contre Macky : Ce que mijotent Khalifa Sall et Abdoul Mbaye

Le jeudi 10 décembre 2020, une délégation du Congrès de la Renaissance Démocratique (CRD) a rencontré une délégation de Taxawu Senegaal, dirigée par Khalifa Ababacar Sall.L'entrevue a eu lieu au domicile du Président Abdoul Mbaye, Président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT).Selon Les Échos, les discussions ont porté sur la situation nationale et les perspectives politiques.Il s'agit notamment de "la nécessité de mettre en place une large plateforme de rassemblement des forces politiques de l’opposition et citoyennes en vue de défendre et préserver les acquis démocratiques et d’ouvrir la perspective d’une alternative politique crédible".Les deux délégations envisagent de "construire sans délai un front large et uni de l’opposition et de la société civile pour parvenir à faire obstacle au régime de Macky Sall et à remettre le pays dans la voie d’une autre perspective politique".