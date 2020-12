Alliance politique: Abdoul Mbaye, TAS et MLD "ressuscitent" Jotna

La coalition Jotna et le Congrès de la renaissance démocratique unissent leurs forces. Ce, "pour exiger le respect des acquis démocratiques, défendre les intérêts économiques et sociaux des populations et dénoncer la mal-gouvernance.", d'après le communiqué conjointement signé par les deux entités.Une alliance qui intervient en pleine reconfiguration politique. La coalition Jotna en avait pris un sacré coup avec les départs du Pastef, du Pcs/Jengu, de la plateforme avenir Sénégal entre autres.Toutefois, les deux nouveaux alliés devront s'accorder sur "le contenu à donner à leur rapprochement. Les deux délégations ont retenu qu’elles continueront d’œuvrer pour la consolidation de l’opposition politique, patriotique et citoyenne du Sénégal avec l’ensemble des parties concernées par l’avènement d’un Sénégal démocratique et de justice."À cela s'ajoute une forte préoccupation: celle de faire faire en sorte d'avoir "de prochaines élections libres et transparentes.