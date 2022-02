ALTERNANCE dans les communes de RANEROU-FERLO : Amadou Dawa Diallo installe ses compagnons Maires et choisit le fauteuil du Conseil départemental

Le changement est acté dans le département de Ranérou-Ferlo. Quatre nouveaux maires s’installent et un nouveau président du conseil départemental. Le début d’une alternance dans le Ferlo.







Ce fut une semaine très chargée pour le responsable politique Amadou Dawa Diallo. Après avoir remporté les élections locales dans tout le département de Ranérou, place aux installations. Avec l’administration territoriale, Amadou Dawa Diallo a assisté aux cérémonies d’installation de ses collaborateurs, Dr Oumar Ba, maire de Houdallaye, Harouna Boudal Diallo, maire de Louguéré Thioly, Professeur Ibrahima Ka, maire de Vélingara Ferlo et Amadou Harouna Diallo dit Gallo, maire de Ranérou. C’est le quatuor gagnant de ce scrutin illuminé par Amadou Dawa Diallo qui a porté son choix sur la présidence du Conseil départemental après avoir cédé son fauteuil de maire à son poulain. Ce dernier est le plus jeune maire du Sénégal.





Lors de la semaine qui s’est achevée hier, il a sillonné toutes les communes du département. Après l’installation des quatre maires de Ranerou-Ferlo, le président du conseil départemental, Amadou Dawa Diallo a promis de s’attaquer aux urgences pour changer le visage de leur localité. Partout, il rassure et assure que le changement est inéluctable. «Le conseil départemental sera en collaboration avec l’ensemble des maires pour porter cette nouvelle dynamique du changement qui s’impose à Ranerou », a dit le responsable politique. Pour Amadou Dawa Diallo, avec la main tendue de l’administration et le soutien des populations, place maintenant au travail dans la rigueur et la transparence. La nouvelle équipe dans ses projets ambitionne de mettre l’éducation sur le curseur pour permettre aux jeunes de bénéficier d’un enseignement de qualité.





Il incarne l’espoir d’un changement positif pour le bien-être de ses compatriotes. Déjà, M. Diallo commence à activer ses réseaux pour trouver à son département des partenariats dans le cadre des politiques de décentralisation et de l’aide publique au développement à travers son agenda au niveau national et international.