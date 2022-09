Aly Mané, député socialiste : "Ameth Aidara est un hâbleur"

Le président du Conseil départemental de Nioro, Aly Mané, par ailleurs nouveau député du Parti socialiste (Ps), n'a pas raté le maire de Guédiawaye Ahmed Aïdara. Lors de la conférence de presse tenue, aujourd'hui par les députés membres du Ps, Aly Mané accuse le député maire Ameth aidara d'avoir menti au peuple sénégalais en affirmant que des députés du Parti socialiste vont voter pour lui s'il est choisi par la coalition Yewwi Askan Wi comme son candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. "Nous allons porter plainte contre lui pour diffamation et diffusion de fausse nouvelle. Ahmed est un hâbleur qui, avec sa revue de presse, a fait de la propagande pendant neuf ans. Le gouvernement a trop laissé faire mais ça suffit. Sa manipulation et ses mensonges éhontés ne passeront plus", clame Aly Mané. Celui-ci a, par ailleurs, réitéré l'ancrage du Ps dans la coalition Bby.