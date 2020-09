Aly Ngouille Ndiaye à la junte malienne : «Les coups d’Etat ne sont plus à la mode»

Aly Ngouille Ndiaye denonce le coup d'Etat au Mali

Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a jeté une grosse pierre dans le jardin de la junte malienne qui s’est emparée du pouvoir, à la suite d’un putsch contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Sur le plateau spécial de Seneweb, ce jeudi, Aly Ngouille Ndiaye a égratigné le colonel Assimi Gaïta et ses hommes.