Aly Ngouille Ndiaye bientôt de retour aux affaires ?

D’après L’AS, Aly Ngouille Ndiaye a été reçu en audience par Macky Sall au lendemain de la crise qui a secoué le pays. Il se dit qu’il va revenir aux affaires avec une bonne planque. On parle même de lui confier la gestion de l’emploi des jeunes surtout que l’enquête diligentée par le gouvernement a montré que l’État a mis des milliards sur la jeunesse alors que l’impact n’a pas ressenti.Vrai ou faux ? En tout cas, alors que le gouvernement est en train de chercher des solutions au chômage endémique des jeunes, l’ancien ministre de l’Intérieur a pris les devants. Aly Ngouille Ndiaye, qui s’est retiré dans son Djoloff natal, semble devancer le gouvernement. Le maire de Linguère, en partenariat avec le Conseil départemental de la jeunesse, a initié un forum qui a été clôturé hier.Ainsi, Aly Ngouille Ndiaye veut contribuer à la recherche de solutions à cette problématique en œuvrant dans la promotion de l’insertion socioéconomique des jeunes par l’entrepreneuriat et l’auto-emploi. Plusieurs ateliers sur différents thèmes ont été tenus lors du forum. Les thèmes portent sur l’agriculture, l’élevage et les services.