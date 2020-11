Aly Ngouille Ndiaye : « Je ne suis plus dans le gouvernement mais je reste dans l’APR »

Le désormais ex ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique s’est entretenu hier vendredi à son domicile à Linguere avec quelques uns de ses partisans après sa sortie du gouvernement.Aly Ngouille Ndiaye leur a demandé de garder la sérénité et de ne pas en vouloir au président de la République. "La constitution lui donne le pouvoir de collaborer avec qui il veut au sein de l'attelage gouvernemental.Nous avons cheminé avec lui depuis la formation de son premier gouvernement en avril 2012, voilà 08 (huit) ans qu'il m'a toujours confié un poste ministériel. Aujourd'hui, ma sortie du gouvernement n'enlèvera en rien l'engagement que j'ai pour le Djoloff et pour mon pays", rassure-t-il.L'ex premier flic du pays a en outre confié à ses militants et sympathisants qu’il travaillera à côté du président Macky Sall pour la massification et le rayonnement du parti présidentiel malgré qu’il soit sorti du gouvernement.« Aujourd’hui, je ne suis plus du gouvernement mais je reste dans le parti APR », a martelé Aly Ngouille Ndiaye .