Aly Ngouille Ndiaye: « Les personnes décédées ne sont pas forcément effacées du fichier »

Aly Ngouille Ndiaye, Ancien Ministre de l'Interieur

L’ancien ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a fait une ébauche de la victoire présidentielle aux élections locales, renseigne le journal l'Observateur. Face aux jeunes du Groupe d’Information Républicain (Gir) qui fêtait son anniversaire, Aly Ngouille Ndiaye démontre le rôle principal que les jeunes peuvent jouer sur la balance électorale et ceci à travers des chiffres.





« Ceux qui ont 18 ans et plus, ce sont ceux-là que le vote intéresse. Ils sont 8 862 000 en 2020, soit 52% de la population. Partant de cette échelle, nous avions vu différentes catégories. Les jeunes de la tranche d’âge de 18-40 ans font 5 682 570. Ceux qui ont entre 40-60 ans font 2 073 000 et les plus de 60 ans font 9 260. Si ont fait le cumul des deux tranches d’âges, cela fait moins que les jeunes. Donc, les jeunes (18-40 ans) représentent 65% de la population en âge de voter… Ces chiffres nous permettent de comprendre l’importance des jeunes aux prochaines élections. »