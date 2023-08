Aly Ngouille Ndiaye sur le candidat de BBY : «Des primaires étaient plus appropriées, mais…»

Le projet politique est important et va au-delà de la légitimité historique. Il faut que ce soit ce qui intéresse les Sénégalais, selon le ministre de l’Agriculture devant le "Grand jury".





Pour Aly Ngouille Ndiaye, l’idée d’organiser des primaires est bonne, mais l’idéal est un candidat de consensus qui puisse porter le projet. Encore que c’est trop tard d’organiser ces primaires, même si l’idée avait été lancée, ajoute-t-il.





«La légitimité historique au niveau du parti, on peut le dire. Mais ce qui est le plus important, à mon niveau, c’est avoir quelqu’un qui peut avoir cette légitimité, mais surtout faire de sorte qu’il ait beaucoup de monde autour de lui. Espérons que le choix du président soit celui de la coalition et du peuple. Le choix ne peut pas être facile parce que c’est la plus grande coalition. L’essentiel des identités remarquables de la politique se trouve dans la coalition présidentielle", selon l’invité d’Aissatou Ndiathie sur iRadio.