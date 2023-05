Amadou Ba à la jeunesse : « Nous sommes là pour vous soutenir et pour vous aider à réussir »

« Je m'adresse à vous aujourd'hui, également, avec une mission importante : celle de vous encourager à saisir les opportunités qui se présentent à vous », a déclaré Amadou Ba ce dimanche 7 mai. Après avoir fait l’évaluation du programme « Xeyu Ndaw Ni » et relevé les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre, le premier ministre a invité la jeunesse à s’approprier cette initiative. « Le président de la République a lancé cet ambitieux programme d'insertion des jeunes pour aider à relever les défis auxquels vous êtes confrontés. C'est un programme qui vise à vous donner les outils dont vous avez besoin pour réussir dans la vie », exprime-t-il.











Il insiste : « Le monde dans lequel nous vivons est en constante évolution et il est plus important que jamais de se préparer pour l'avenir. Vous êtes la génération qui doit relever les défis du XXIe siècle et nous avons confiance en vous. Nous croyons que vous êtes capables de réaliser de grandes choses et nous sommes prêts à vous aider à y parvenir ».









Amadou Ba n’a pas manqué de faire une communication de rappel sur le programme « Xeyu Ndaw Ni » : « Il offre une variété de programmes et de services pour vous aider à développer vos compétences, à acquérir de l'expérience et à bâtir un réseau de contacts utiles. Qu'il s'agisse d'apprentissage, de formation professionnelle ou de stages, nous avons les outils pour vous aider à réussir ».









« Nous voulons que vous ayez toutes les chances de réussir, peu importe votre parcours ou votre origine sociale », ambitionne-t-il.









Amadou Ba de conclure son discours par ce message : « Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Alors, n'hésitez pas à vous impliquer et à saisir cette grande opportunité. Nous sommes là pour vous soutenir et pour vous aider à réussir ».









A bon entendeur.