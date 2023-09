Amadou Ba, candidat de BBY : Pape Mahawa Diouf salue la décision de Macky Sall et appelle au “sens élevé des responsabilités”

Pape Mahawa Diouf, Coordonnateur de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar salue le “choix porté sur le camarade Amadou Bâ pour être le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour l’élection présidentielle de février 2024”.



“En perspective d’une nouvelle dimension pour notre pays avec notamment son entrée dans l’économie du « oil and gas », et dans un contexte marqué par l’enjeu de la préservation de la République, de la paix et de la sécurité; nous lançons un appel à l’unité et au sens élevé des responsabilités à l’ensemble des camarades de la coalition de la majorité présidentielle”, a-t-il ajouté.