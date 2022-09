Amadou Ba : L’identité d’un homme, c’est son itinéraire

Dethie Ndiaye

Amadou Ba, par son parcours, de la Direction générale des impôts et domaines à la Primature, a démontré qu’il est riche de toutes les qualités attendues d’un bon Premier ministre, au moment où le Sénégal, à l’instar du reste du monde, fait face à une crise multiforme. Directeur général des impôts et domaines, il a porté des innovations majeures qui ont permis d’accroitre sensiblement le volume des ressources fiscales nécessaires au financement de l’économie sénégalaise.





Chez cet homme qui voue un culte à la République, l’Etat est sacré et il n’hésite pas à aller au charbon, à chaque fois que les circonstances le commandent, pour voler au secours de la patrie. Ces qualités d’endurance, de loyauté et surtout ses qualités professionnelles et civiles ont convaincu le Président MackySall, qui n’a pas hésiter à en faire l’argentier de l’Etat.





A la tête du super ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, il a donné corps à la vision du chef de l’Etat, à l’heure du lancement du Plan Sénégal Emergent et le pays a aligné des taux de croissance qui ont projeté leurs répercussions sur le social, car l’Etat pouvait redistribuer les richesses aux couches vulnérables et permettre un développement inclusif à travers des programmes comme les Bourses de sécurité familiale, le Pudc et la Cmu.





C’est ainsi qu’on lui a confié les rênes du ministère des Affaires étrangères, où il a travaillé à renforcer le statut et la stature de « puissance diplomatique » dont jouit le pays de la Teranga. En un mot comme en mille, Amadou Ba ne pouvait passer que par là où il est passé, pour devenir le Premier ministre du Sénégal en temps de crise. Le Président MackySall peut-il avoir un meilleur profil pour l’aider à gérer les contrecoups socio-économiques néfastes de la guerre en Ukraine et du Coronavirus ? On souhaite plein succès au nouveau gouvernement !