[Vidéo] Amadou Ba : « j'ai demandé à beaucoup de candidats de s'inspirer du programme communal de Karim Fofana »

En visite à Fann – Point E – Amitié, dans le cadre des locales, le coordonnateur national de la campagne de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba, n’a pas manqué de tresser des lauriers au candidat de BBY dans cette commune dakaroise, Abdou Karim Fofana.



« Le programme d’Abdou Karim Fofana, a déclaré l’ancien ministre de l’Economie et des Finances puis des Affaires étrangères, fait partie des tout meilleurs programmes présentés par nos candidats. Notre formation et notre travail nous permettent d’apprécier la qualité des programmes. Mais la déclinaison claire des ambitions, la présentation précise de la manière de les réaliser, l’identification des sources de financement, c’est dans le programme de Karim que je les ai vus. J’ai dit à beaucoup de candidats de s’inspirer de son programme qui est d’une grande cohérence et qui lui permettra le moment venu de bien rendre compte ».



Amadou Ba a aussi rappelé les réalisations du ministre en charge du Suivi du PSE lors de son passage à l’ex-Agence de Gestion du Patrimoine Bâti de l’Etat. « Beaucoup de réalisations visibles aujourd’hui dans le pays, a-t-il dit, portent son empreinte. Il en a achevé certains et conceptualisé puis réalisé d’autres sous la supervision du président de la République et en collaboration avec le ministre des Finances que j’étais. Les sphères ministérielles de Diamniadio en sont un bel exemple. J’ai vu son engagement à matérialiser la vision du Président à travers ce qu’il a inventé à Diamniadio. Le Président nourrit de grands espoirs dans sa candidature à Fann - Point E - Amitié. En effet, dans tout ce que j’ai dit ici, je n’ai fait que répéter tout le bien que le Président pense de lui. Je me rends dans beaucoup d’endroits mais ma venue ici répond à un vœu du Président. »



Pour rappel, dans un livre intitulé "Mon engagement pour Fann - Point E - Zone B - Sicap Amitié", Abdou Karim Fofana décline son programme en quelques axes majeurs : la sécurité, le cadre de vie, la santé, l'éducation et la formation, l'entreprenariat. Il y évoque aussi le sport et la culture ou encore la démocratie participative. Le candidat de BBY partage ainsi, avec les populations chez qui il suscite un engouement certain, son ambition de créer 200 emplois dont 100 pour la sécurité, 100 pour le cadre de vie, d'offrir 200 bourses d’études, de donner 10.000 cartes de couvertures maladies aux populations et de financer pour environ 300 millions de projets d’activités économiques chaque année, entre autres priorités.