Amadou Bâ, Premier ministre: «Une Nation ne se bâtit pas sur la haine et l'adversité, la colère et les calomnies… »

Une Nation ne se bâtit pas sur la haine et l'adversité, la colère et les calomnies

En apôtre de la paix, le Premier ministre a appelé au dialogue et à la cohésion, ce lundi 12 décembre. Face aux députés à l’Assemblée nationale, pour sa déclaration de politique générale, Amadou Bâ a déclaré: «La politique que le Gouvernement vous propose, conformément aux instructions du Président de la République Macky Sall, est celle du progrès économique et social, dans la paix et la stabilité». Elle doit donc, affirme-t-il, s'appuyer sur ''l'ensemble des forces vives'' de la nation. ''Notre méthode sera celle de la concertation et du dialogue avec tous'', souligne-t-il.





Dans cette perspective, indique-t-il, le gouvernement, à travers son Premier Ministre, est disposé à écouter, à dialoguer et à bâtir des consensus. Il ouvrira, chaque fois que de besoin, des concertations avec tous les acteurs de la vie économique et sociale. «Dans le cadre de ces concertations permanentes, toutes les questions pourront être abordées et résolues pour libérer notre potentiel, notre créativité et nos talents dans tous les domaines de la vie de notre chère nation», a assuré Amadou Bâ.





Toujours lors de son discours, l’ancien ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, est revenu sur l'histoire des Sénégalais en rappelant qu'ils ont su faire preuve de grandeur pour taire les divergences du moment, au prix du sacrifice de leurs intérêts ou au péril de leur vie, afin de privilégier la concorde, la paix et la cohésion.





«Une Nation ne se bâtit pas sur la haine et l'adversité, la colère et les calomnies, les invectives et les médisances, les subversions et les transgressions», a relevé le PM. Il invite ainsi à travailler ensemble, en républicains clairvoyants, en patriotes authentiques, pour rivaliser dans la bienveillance et l'élégance, quelles que soient les colorations politiques et ambitions personnelles.