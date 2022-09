Amadou Hott : “Oulimata Sarr relèvera avec brio le défi”

Oulimata Sarr et Amadou Hott, passation de service

Moment solennel au ministère de l’Économie, lors de la passation de service entre la nouvelle maîtresse des lieux, Oulimata Sarr, et Amadou Hott. Ce dernier a remercié tous les partenaires du ministère de l'économie, du plan et de la coopération et du Sénégal. Notamment les partenaires au développement, les banques commerciales et d'investissement, le secteur privé et la société civile. S'agissant de sa successeure, Amadou Hott a eu des mots élogieux : "Nos chemins se sont très souvent croisés pour des activités communes. Je suis sûr qu'elle relèvera avec brio ce défi, du fait de son expertise, de son expérience et de ses qualités humaines. Elle a relevé plusieurs défis dans sa riche carrière”.