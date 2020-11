Amadou Lamine Sall : « Nous sommes prisonniers d’hommes politiques qui font honte à l’Afrique »

Invité dans l’émission dans LR du temps sur Iradio/Itv, le poète et écrivain Amadou Lamine Sall s’est dit outré par les situations qui prévalent en Guinée et en Côte d’Ivoire. Ce, avec les présidents sortants qui se sont agrippés au 3ème mandat. « On ne devrait pas laisser passer, ce qui se passe en Guinée. Si Alpha Condé arrive à rester au pouvoir, ça sera très grave ».A Alassane Ouattara, M. Sall dira : « Il ne devrait même pas avoir droit à la parole puisqu’il ne devait pas être candidat et cela a été prouvé. Je suis triste, je suis peiné et j’ai honte d’être un africain ». Avant de laisser entendre : « Nous sommes prisonniers d’hommes politiques et de leaders qui font honte à leur continent. Il faudrait qu’il ait une rupture et ces leaders politiques doivent l’accepter ».