Amadou Mame Diop président de l'Assemblée : Le Sels/Apr approuve le choix du Président

Le choix de Amadou Mame Diop comme président de l'Assemblée nationale est salué par plusieurs démembrements de la coalition mais aussi de l'Alliance pour la République. Le secrétariat exécutif de Saint Louis a publié un communiqué pour se joindre au chœur des félicitations . Voici l'intégralité du texte…





Le Secrétariat Exécutif Local du département de Saint-Louis (SELS) de l’Alliance Pour la République (APR) magnifie la clairvoyance de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL pour le choix de l’Honorable Député Amadou Mame DIOP au poste de Président de l’Assemblée nationale.







Dr. Amadou Mame DIOP, militant des premières heures de l’Alliance Pour la République (APR) est Maire de Richard-Toll depuis 2014 et coordonnateur de la Coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Dagana. Elu député en 2012, réélu en 2017, membre du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar et membre du comité interdépartemental de la commission de l’UEMOA, le Dr. Amadou Mame DIOP dispose des compétences et expériences parlementaires avérées pour présider aux destinées de l’hémicycle





En outre, le SELS remercie et félicite tous les députés de la Grande Majorité présidentielle pour leur comportement responsable et exemplaire à l’ouverture de la première session de la 14e législature.





Par contre, les députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, ignorant royalement les textes qui régissent l’Assemblée nationale, se sont lamentablement illustrés par un comportement juvénile et irresponsable - Le député maire de Dakar, faisant preuve de grande immaturité, arrachant le micro du perchoir de l’Hémicycle parlementaire - Un député conseiller municipal de Ziguinchor usurpant l’urne interrompant ainsi le vote pour l’élection du Président de l’Assemblée nationale - Un député du département de Saint-Louis démolissant les tables de la deuxième institution du pays, trahissant ainsi l’héritage des éminents Domou Ndar qui ont eu à inscrire leurs noms de fort belle manière dans l’histoire parlementaire nationale et internationale. Le SELS condamne vigoureusement cedit comportement en porte-à-faux avec l’esprit de cette chambre parlementaire connue pour être un lieu de débats féconds et policés.





Le SELS dénonce avec la même force, l’attitude irresponsable, fractionniste, nombriliste et manipulatrice du camarade l’Honorable députée Aminata TOURE qui s’est érigée comme étant la militante la plus méritante pour matérialiser la vision du Président Macky SALL. Lui réitérant sa confiance à chaque fois, le Président Macky SALL, la nommera depuis 2012 successivement Ministre de la Justice Garde des Sceaux, Premier Ministre, Présidente du Conseil Économique social et environnemental et Envoyée spéciale du Président de la République. Ingrate, égoïste et egocentrique, Madame Aminata TOURE s’est inscrite dans une dynamique de dissidence. Aussi, devrait-elle être assez courageuse et cohérente pour démissionner de son mandat de député acquis sous la bannière de la coalition BBY. Toutefois, le SELS demande l’application stricte du règlement intérieur du parti pour le cas Aminata TOURE et même pour tout autre qui s’inscrirait dans ce sillage.





Le SELS adresse ses vives félicitations à M. Amadou Ba pour sa nomination aux fonctions de Premier Ministre du Sénégal ainsi qu’aux membres du Gouvernement. Dans ce cadre, le SELS remercie le Président de la République SEM Macky SALL pour la confiance renouvelée au coordonnateur départemental de l’Alliance Pour la République (APR) de Saint-Louis, M. Amadou Mansour FAYE, Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement.





Le SELS félicite dans la même lancée, le Président de la République SEM Macky SALL, par ailleurs, Président en exercice de l’Union Africaine (UA), pour son brillant discours lors de la 77e session ordinaire de l’ONU à New York. Ce discours porte haut et fort la voix du continent et reste un plaidoyer déterminant pour l’octroi à l’Union Africaine d’un siège au G20.





Tous les membres du SELS réitèrent leur engagement, leur détermination et leur loyauté au Président de la République, SEM Macky SALL.





Ensemble pour un Sénégal émergent à l’horizon 2035 !





Vive le Sénégal ! Vive le Président Macky SALL !