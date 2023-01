Amadou Mame Diop souligne le discours rassembleur de Macky Sall

Dans un message, que nous publions en intégralité, le President de l’Assemblée nationale a relevé l’appel du Président « à l’unité, au rassemblement autour des valeurs républicaines, démocratiques et sa fermeté dans la défense des intérêts du pays et, au-delà, de l’Afrique, sont également notables ».





« Je félicite chaleureusement le Président de la République SEM Macky SALL, pour son discours qui apporte des réponses concrètes aux préoccupations des Sénégalaises et des Sénégalais.



Je me réjouis des importantes mesures sociales annoncées pour améliorer la résilience et le bien-être de nos populations en ce qui concerne les bourses familiales notamment, ainsi que le développement de nos ressources humaines par le biais de la formation et de l’enseignement supérieur.



Je note également l’affirmation de la poursuite et de l’amplification des investissements structurants dans les infrastructures favorisant la production et la productivité surtout dans les domaines de l’agriculture et des ressources naturelles.



A cet égard, j’apprécie l’annonce faite par le Président de la République d’une plus grande implication des entreprises nationales et de l’accroissement de la valorisation de la main d’œuvre sénégalaise.



L’appel du Président à l’unité, au rassemblement autour des valeurs républicaines, démocratiques et sa fermeté dans la défense des intérêts du pays et, au-delà, de l’Afrique, sont également notables.



Au total, le discours du Président de la République a répondu aux attentes.



Je termine en profitant de cette occasion pour rendre grâce à Dieu qui nous a permis de passer cette année 2022 dans la paix et la sécurité.



Oui ! la paix et la sécurité sont des biens publics, aujourd’hui



fortement menacés à travers le monde et dans notre sous-



région et nous nous réjouissons d’en bénéficier.



Je voudrais, ensuite, souhaiter, à l’orée de l’année nouvelle,



mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité à



tous nos compatriotes.



Mes pensées vont naturellement aux malades, aux détenus et



à tous ceux qui souffrent.»