Aménagement et développement des territoires : Mamadou Talla dévoile ses chantiers

Depuis 2012, les fonds de dotation ont été multipliés pratiquement par trois, s'est félicité le ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des territoires. Mamadou Talla assure que beaucoup de fonds de dotation ont été transférés aux collectivités territoriales. C'est près de 100 milliards en fonds de dotation qui ont été transférés, notamment sur les fonds d'équipements, miniers, les ristournes, entre autres.





Donc, c'est plusieurs transferts qui ont été opérés directement. Pour les fonds de cette année 2023, les notifications ont été faites et avant la fin du premier trimestre, le ministre assure que les fonds seront également transférés.





"Quand on injecte plus de 100 milliards, quand on transfère plus de 100 milliards directement vers les collectivités territoriales, il nous faut une gestion accès sur les résultats. Quand nous avons quatre programmes au niveau de ce ministère, il est important de faire le bilan pour regarder ce qui a été fait, quelles ont été les difficultés et se projeter pour cette année 2023, pour aller vers des résultats concrets. L'objectif ultime tel que décidé, orienté par le président de la République, c'est de créer des territoires viables, des territoires compétitifs. Ceci, nous ne pouvons l'avoir que s'il y a une planification, s'il y a une étude mise en place en cohérence avec les orientations majeures du président de la République", explique le ministre.





En effet, son département procède, durant deux jours, au bilan des activités déroulées et trace le plan de travail pour l'année 2023. "Les agents vont faire le bilan de tout ce qui a été fait dans le ministère, en termes de réalisations et de résultats. Ainsi, avec l'ensemble des directeurs généraux et des chefs de service, nous allons faire le bilan de l'année 2022 et nous projeter pour l'année 2023, en fonction de nos quatre programmes qui sont dans le budget programme du ministère", selon M. Talla.





Le ministre ne manque pas de souligner les perspectives de son ministère qui ''est d'aller au-delà de ce qui a été fait". "D'abord, nous avons plusieurs chantiers : le premier, l'un des plus importants, c'est l'état civil. Comme vous le savez, l'état civil est capital dans nos collectivités. Il est temps de passer du registre au dossier numérique dans nos collectivités, concernant l'ensemble des actes de naissance, de mariage, de décès. Il est également important pour nous d'installer durablement cette Fonction publique locale ou bien territoriale".





"Notre ambition, c'est que chaque Sénégalais, partout où il est, sans pour autant se déplacer, qu'il puisse avoir ses actes d'état civil. C'est un vaste programme que nous avons installé, qui nécessite pratiquement plus de 50 milliards pour les trois années à venir. Ça nous permettra de dire, enfin nous avons notre état civil à la hauteur de la volonté du président de la République", a soutenu Mamadou Talla.