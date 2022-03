Aménagement et développement du département de Keur Massar: Macky Sall veut la finalisation du programme spécial avant le 15 avril

Érigé en département (le 46e du pays), Keur Massar tient enfin son programme spécial d’aménagement et de développement. Le Président de la République, Macky Sall a exigé, en conseil des ministres ce mercredi, sa finalisation avant le 15 avril 2022 afin que le nouveau département se hisse au même niveau que les 45 autres, en termes d’infrastructures sociales de base et d’aménagement.

« Le Président de la République demande au Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, en relation avec les Ministres en charge de l’Urbanisme, des Finances et de l’Economie, d’accélérer en cohérence avec le Plan national d’Aménagement et de Développement territorial (PNADT), la finalisation, avant le 15 avril 2022, d’un programme spécial d’aménagement et de développement du département de Keur Massar », indique le communiqué du conseil des ministres.

Ce programme spécial, doit intégrer une phase d’urgence d’investissements publics prioritaires sur la période 2022-2023. Dans ce cadre, le Chef de l’Etat a insisté sur « l’impératif d’accélérer la finalisation des travaux de la route des Niayes, du Centre de Santé, ainsi que la réalisation d’une Gare routière, d’un Lycée d’enseignement technique, d’un Centre socio-culturel et d’un marché moderne ».

Il a également invité le gouvernement à « intensifier, avec la DER/FJ, les financements des jeunes et des femmes résidant à Keur Massar, afin de consolider la culture entreprenariale dans le département.