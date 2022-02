[Profil] Ameth Aidara : De « crieur public » à premier magistrat de la ville de Guédiawaye

Le vent de Yewwi Askan Wi a soufflé dans le pays pendant les élections locales. A Guédiawaye, le journaliste Ameth Aidara a respiré à pleins poumons. Il est désormais maire de la ville. Pour des révueurs de presse, le pays a connu les succès de Martin Faye de la Rts, Mame Less Camara, Baba Diop, etc. De l’eau a coulé sous les ponts. Aujourd’hui, c’est entre autres, le tout nouveau maire de la ville de Guediawaye.







Du fait divers au fait politique





La revue de presse a ‘’vendu’’ Ameth Aidara à la population. Le bonhomme qui prend évidemment son boulot très au sérieux, a ce sacré don de faire entendre sa voix. Le tout est bien-sûr agrémenté de petites phrases ou onomatopées bien ajustées à la sauce du langage ambiant pour reprendre un profil qui lui était dressé à ses débuts. Il sera aussi connu via l’émission de faire divers ’’ Xalass’’ à la Rfm puis, ‘’Teuss’’ à Zik Fm. Mais la légitimé pose la question à savoir : « D’où sort le tout nouveau maire de la ville de Guédiawaye ? »





D’abord Il été à Disso Fm à Touba, puis à Oxyjeune de Pikine au complexe Léopold Sédar Senghor, avant d’atterrir à la Radio Futurs Médias et de devenir commentateur es-revue de presse. A ses débuts chez le roi du Mballax, la voix du nouveau maire s’imposait encore et encore même si, son professionnalisme était contesté par certains. La tête haute, Ameth Aidara s’est frayé un passage et fait aujourd’hui partie de ces hommes de média ‘’revueurs’’ de presse les plus suivis. D'abord à Seneweb où les internautes découvrent les talents de revueur de presse de Ameth Aidara. Ses vidéos sont très suivies par les Sénégalais de la diaspora, dans les années Wade.



L’avènement de Dmedia lui a ensuite permis de montrer de nouvelles facettes. Ameth passe pour un chroniqueur et un présentateur d’émissions politiques avec une fréquence notoire d’hommes et de femmes politiques. Il est aussi celui qui a voyagé avec Wade pendant son premier retour au pays en tant qu’ancien Président alors que son fils Karim Wade était retenu en prison. Il adore d’ailleurs raconter cet épisode de sa vie et surtout sa proximité avec le Pape du Sopi qui lui avait par ailleurs souhaité d’être maire de la ville de Guédiawaye.







Tombeur d'Aliou Sall frère de Macky Sall