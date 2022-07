Amina Nguirane : «Pourquoi je quitte Karim Wade pour Antoine Diome»

Grosse perte pour Karim Wade et le PDS. Amina Nguirane, qui était la secrétaire exécutive chargée de l’emploi des jeunes chez les libéraux, leur a tourné le dos. La désormais ex-libérale a annoncé le divorce hier, mercredi, devant des journalistes. «J’ai décidé de poursuivre mes activités politiques ailleurs. Seul m’importe le développement du pays», a-t-elle justifié dans des propos rapportés par Vox Populi ce jeudi.



Amina Nguirane poursuit : «J’ai décidé, après 15 ans, de mettre fin à mon militantisme au sein du PDS et de continuer mon action politique ailleurs. (…) J’ai décidé de concert avec mes militants d’apporter mon soutien politique au ministre Félix Antoine Diome dont le travail et les actions qu’il mène quotidiennement pour le compte du président de la République ne souffrent d’aucune ambiguïté.»



Si elle a quitté le PDS, c’est parce que cette ex-Karimiste n’est pas satisfaite par la marche du parti de Wade. Elle regrette : «Le management du PDS, depuis l’exil de Karim au Qatar, ne fait qu’accroître notre douleur et assombrir notre horizon politique. Une telle situation ne pouvant pas perdurer, j’ai décidé, en toute indépendance, de fermer la page PDS. (…) De tous ceux qui se battent pour un Sénégal meilleur, celui dont les actions me convainquent, c’est Antoine Diome.»