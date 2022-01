Aminata Assome Diatta : «J’invite tous les candidats au calme et au respect de la volonté populaire»

Aminata Assome Diatta aux sénégalais

«J’invite tous les candidats au calme et au respect de la volonté populaire», a lancé la tête de liste de Benno Bokk Yaakaar à Keur Massar Nord, la ministre du Commerce Aminata Assome Diatta, qui a voté ce matin au centre de la cité Gendarmerie 2. Elle s’est réjouie du bon déroulement du scrutin dans ce centre qui compte 2 bureaux de vote et 800 électeurs dont un peu plus de 400 ont récupéré leur carte.





Malgré le rush noté dans ce petit centre du nouveau département de Keur Massar, Amina Assome Diatta invite les électeurs à aller faire leur choix.





«Je voudrais d’abord encourager tout le monde à aller voter, parce que c’est un devoir citoyen. Aujourd’hui, nous choisissons les gens qui vont diriger nos communes. La population doit savoir que le pouvoir lui appartient. C’est elle qui doit choisir la personne qui la représentera au niveau communal pour gérer la cité», lance-t-elle.





La tête de liste de Bby à Keur Massar Nord a également fustigé les violences qui ont émaillé la campagne électorale, notamment à Keur Massar où la maison d’une militante de Bby a été incendiée, son petit-fils de 3 ans et son époux brûlés vifs et admis aux urgences.