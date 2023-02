Aminata Mbengue Ndiaye (PS) : « Le moment est venu de faire une évaluation générale »

Aminata Mbengue Ndiaye, SG parti socialiste

Le bureau politique du Parti socialiste est en séminaire de 48 heures les 11 et 12 février 2023, afin de revoir le fonctionnement du parti et revoir le compagnonnage avec le président Macky Sall dans le cadre de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar. Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général par intérim Aminata Mbengue Ndiaye a rappelé que l’objectif de cette initiative est d’engager ‘’un débat introspectif’’ sur l’avenir de la formation politique qui a dirigé le Sénégal pendant 40 ans.





« Notre formation a participé dans le cadre de la Coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) à toutes les élections depuis 2012 : l’élection Présidentielle en 2019 ; deux élections législatives en 2017 et 2022 et deux élections territoriales en 2014 et 2022. A cela, s’ajoutent les élections des Hauts Conseillers des Collectivités territoriales en 2014 et 2022. Le moment est donc venu d’en faire l’évaluation générale et de dresser des perspectives ».





Dans cet exercice, le PS devra faire le bilan de son évolution durant les 12 ans de Macky Sall au palais. Notamment en termes de fonctionnement du parti. « Certaines questions se posent à nous : Qu’en est-il des organes spécialisés, l’Ecole du Parti, le Réseau des Universitaires, Vision Socialiste, le Conseil Consultatif des Sages ? ; des mouvements intégrés et affiliés : les jeunes et les femmes? ; des mouvements d’initiative et d’action ? ; de l’organisation du Parti au niveau de la Diaspora ».





Une chose est déjà sûre, le PS a beaucoup perdu dans ce compagnonnage. En plus d’avoir connu une scission (Khalifa, Barth...), le Ps a été victime de son allié, l’Apr qui a beaucoup pêché dans ses rangs. Une pratique dénoncée à l’époque par la formation politique au plus haut niveau. Le Parti connaît également une léthargie, surtout depuis la mort de Tanor et l’apparition de deux camps dirigés par Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam.