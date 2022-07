Aminata Touré à Thiès: "C'est l’opposition qui fait la promotion des homosexuels "

Aminata Touré à Thiés

C'est à 00 h 30 que la tête de liste nationale Aminata Touré est finalement arrivée à la place de France en provenance de Kébémer. Takhi Kao, rond-point Nguent jusqu'à la promenade des Thiessois, des foules acquises visiblement à la cause de Bby l'attendaient.





L'ancienne Première ministre pour coller à l'actualité, accuse l'opposition de promouvoir l'homosexualité en voulant entretenir un débat qui n'en est pas un.





« C’est l'opposition qui fait la promotion de l’homosexualité. L’Islam et le christianisme l’interdisent, condamnent cette pratique. Ils veulent en faire un thème de campagne, un agenda politique en faisant sa promotion; même les enfants se posent la question à savoir c’est quoi l’homosexualité ?" S'interroge Mimi Touré.