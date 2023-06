Aminata Touré accuse Macky Sall d'avoir “ruiné la réputation” du Sénégal

L'ex première ministre Aminata Touré a fait face à la presse ce samedi 17 juin au centre social de Grand Yoff pour se prononcer sur la situation actuelle du pays.



A cette occasion, la présidente du Mouvement pour l'intégrité, le Mérite et l'indépendance (Mimi2024) a exprimé “son chagrin et ses regrets” suite aux violentes manifestations qui ont secoué le pays après la condamnation du leader de Pastef Ousmane Sonko.



Mme Touré a déploré ces “événements malheureux qui ont causé 23 morts ,selon Amnesty International”, tout en indexant le chef de l'Etat Macky Sall d'être le “seul responsable “de cette situation.



Elle souligne que la volonté du président de la République de briguer un troisième mandat est à “l'origine de tous les maux qui gangrènent le Sénégal”.



En outre, s'agissant des vidéos publiées par la presse internationale qui “démontrent une connexion entre les nervis et les forces de l'ordre”, l'ancienne ministre de la Justice accuse Macky Sall d'avoir “ruiné la réputation du Sénégal”.



Elle s’est par ailleurs indignée de la communication du gouvernement. Pour elle,cette sortie médiatique de Amadou Ba et ses ministres relève d'une “angoisse généralisée déguisée”.



Aminata Touré avance que Sidiki Kaba et Antoine Félix Diom "ont fait preuve d'une incompétence notoire à garantir la sécurité des citoyens et leurs biens et ils devraient démissionner".



La présidente du Mouvement Mimi 2024 exige que la lumière soit faite sur les morts enregistrées lors des violentes manifestations et invite les forces de défense et de sécurité à “refuser catégoriquement de rentrer dans le jeu des politiciens”.