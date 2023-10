Aminata Touré : « Ousmane Sonko, un adversaire coriace, qui a du mordant»

Hier adversaires farouches, Aminata Touré a à plusieurs reprises défendu Ousmane Sonko, ces derniers mois, notamment depuis sa rupture avec le Président, Macky Sall. Sur Iradio, dans l’émission Jury Du Dimanche, Mme Touré a évoqué la personnalité du chef de file de PASTEF, actuellement emprisonné.





“Ousmane Sonko est un adversaire de taille, coriace qui avait du mordant et qui avait du solide”, a–t-elle affirmé, avant d’ajouter : “Dans le cadre de notre opposition, et c’est ce qui a permis qu’on puisse après travailler, ça n’a jamais porté sur des questions personnelles. Vous ne m’entendrez jamais face à un adversaire avoir une position personnelle. Même dans l’affaire Adji Sarr, je lui ai toujours dit d’aller répondre à la justice. Je n’en ai pas dit plus”





Désormais Mimi Touré milite pour que Ousmane Sonko puisse participer à la Présidentielle : “Je suis candidate mais je ne dirais jamais qu'il doit rester là où il est et qu’on va se partager ses électeurs. On doit aller vers des élections inclusives et les Sénégalais choisiront.”